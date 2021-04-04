Україна утрималась від спокуси не повертати борги й оголосити дефолт, – Мацарський

В України й Лівану є багато спільного. Однак нашій країні вдалося уникнути дефолту і не стати країною-банкротом. Натомість уряд Лівану вже оголосив, що не збирається повертати борги Європі.

Таку думку висловив журналіст Юрій Мацарський в авторському блозі "Большой мир". І підкреслив, Україну могло чекати все те, що зараз коїться в Лівані.

Читайте повний текст блогу Небезпека дефолту: як Ліван перетворюється на країну-вигнанця

За його словами, українські політики та лідери суспільної думки роками наголошували, що немає нічого страшного в дефолті. І це тільки буде корисним для держави та навіть зможе перезавантажити економіку.

"Добре, що всі ці вмовляння так ні до чого і не привели, а Україна залишилась вірна своїм зобов'язанням", – відзначив Юрій Мацарський.

В Україні могло відбутися все те, що в Лівані, – Мацарський

Він розповів, що Ліван колись називали Швейцарією Близького Сходу. Натомість зараз країна майже балансує на межі нової громадянської війни і краху всіх державних інститутів.

Також журналіст вказав на низку спільних рис між двома країнами. Насамперед те, що Україна і Ліван протягом тривалого часу були під владою чужих імперій, а зараз мають відверто ворожих сусідів і п'яту колону, яка активно діє в країні.

Але Україна відрізняється від Лівану тим, що втрималася від спокуси оголосити не повертати борги і оголосити дефолт,

– зазначив він.

І додав, ліванський уряд не зміг цього зробити. І навесні 2020 року оголосив, що не буде повертати позичені гроші Європі.

"Рішення не платити за боргами підриває довіру до держави, перетворює уряд в ненадійних та не дуже чесних партнерів, з якими краще не мати справу", – підсумував автор блогу "Большой мир".

За 2021 рік національна валюта в Лівані знецінилась майже вдвічі, мінімальна зарплата знизилась з 450 доларів на місяць до 70. А в багатьох містах електропостачання вмикають лише на кілька годин.

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