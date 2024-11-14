Україна увійде в Євросоюз у 2030 році, – пані посол ЄС Матернова

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україна увійде в Євросоюз у 2030 році. За її словами, це відбудеться після перемоги нашої країни у війні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. Зазначається, що свою заяву пані посол ЄС зробила на заході "Україна 2050. Діалоги про майбутнє".

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Коли Україна може стати членом ЄС

У Катаріни Матернової запитали про перспективи вступу України до Європейського Союзу. У відповідь пані посол ЄС сказала, що це відбудеться, коли Україна виграє війну.

Мій прогноз не змінився – до кінця десятиліття. Це припущення, яке зробив голова Європейської Ради Шарль Мішель, тому я навіть маю "прикриття" для цієї оцінки,

– відповіла Матернова.

За її словами, у процесі вступу України до ЄС є три аспекти: війна, технічна частина – безпосередньо проведення переговорів, та політична частина – тобто ратифікація рішення усіма державами-членами Євросоюзу.

До слова, раніше голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель високо оцінив результати України на шляху до ЄС. За його словами, Україна отримала високі оцінки у звіті Єврокомісії.