Україна увійшла в зелену зону навіть за критеріями ЄС, – Шмигаль

Нещодавно всі регіони України увійшли до зеленої зони карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що деякі показники в Україні досягли найнижчих значень за останній рік і навіть відповідають критеріям ЄС.
Радісну звістку український прем'єр повідомив на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.
Важливо В Україні за добу виявили 420 нових хворих на коронавірус
Денис Шмигаль зауважив, що за минулу добу в Україні виявили 420 нових хворих на COVID-19. За його словами, це найнижчий показник за останній рік.
Усі області України перебувають у зеленій зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в зелену зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення,
– зазначив глава уряду.
Також Шмигаль розповів про вакцинацію проти COVID-19 в Україні. Він сказав, що першу дозу вакцини отримали понад 1,4 мільйона громадян. Натомість повністю вакцинувалися 238 тисяч осіб.
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Про що ще говорили на нараді
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає понад 10 мільйонів вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 мільйонів громадян.
- Триває робота над створенням так званого ковід-сертифіката. За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український "ковід-сертифікат" має з'явитися в додатку "Дія".
- Також відбувся офіційний запуск електронних лікарняних. Були проведені відповідні вебінари з лікарями. На сьогодні 109 закладів охорони здоров’я вже випробували функціонал та видали електронні медичні висновки.
Окремо очільник МОЗ доповів президенту щодо ситуації із заборгованістю перед медичними працівниками, яка виникла за квітень – травень. Президент Зеленський наголосив на необхідності жорсткої персональної відповідальності чиновників за невиплати лікарям.
Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі – на передовій боротьби з пандемією,
– зазначив він.
Глава держави закликав очільника уряду та міністра охорони здоров'я взяти це питання під контроль.