Україна вдарила американськими бомбами GBU-39 по росіянах у Курській області

Операція ЗСУ в Курській області триває вже понад два тижні. Українська авіація завдає потужних ударів по позиціях росіян.

Для атак використовуються американські бомби GBU-39. Удару було завдано по взводному опорному пункту у Курській області.

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Що відомо про удар по росіянах в Курській області

У Повітряних силах опублікували відео на якому видно, як українська авіація завдає авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області.

Авіаудар по росіянах в Курській області: дивіться відео

Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців Росії,

– зазначили в повідомленні.

У повідомлені зауважили, що удару було завдано 22 серпня об 16:00.

До слова, у ЦПД заявили, що російські підрозділи в Курській області фактично перебувають у котлі. Українські війська зруйнували всі мости через річку Сейм на півночі Глушківського району, відрізавши російське угруповання. Цей район перебуває під контролем України з заходу та півдня.