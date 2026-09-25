Україна уразила 3 заводи, пов'язані з виробництвом "Іскандерів" та Х-59

У ніч на 25 вересня українські сили уразили 3 підприємства військово-промислового комплексу Росії. Серед них "Завод Іскра" в Ульяновську, а також підприємства в Тульській та Воронезькій областях, залучені до виробництва твердого ракетного палива.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про ураження заводів?

Одним з уражених об'єктів став "НПП Завод Іскра" в Ульяновську Ульяновської області. Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є частиною російського військово-промислового комплексу.

Завод спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств оборонної промисловості. Зокрема, підприємство бере участь у кооперації з виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А та бойових машин 72В6 зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С" і його модифікацій.

Ще два уражені підприємства розташовані в Тульській та Воронезькій областях Росії. Йдеться про "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов та "Воронежсинтезкаучук" у районі Воронежа.

Обидва підприємства залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер".

В Україні заявили, що ураження таких підприємств спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії. Удари є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив ураження двох російських НПЗ за останню добу. За його словами, під удар потрапили НПЗ у Пермі та Новошахтинську.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – це одне з провідних нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в Пермі. Він переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Новошахтинський НПЗ Ростовській області є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Він переробляє близько 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Після нічної атаки завод тимчасово зупинив роботу.

Крім того, у Ростовській області було знищено дві російські радіолокаційні станції. Йдеться про комплекси 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

Зеленський зазначив, що ці удари є відповіддю на російські атаки по Україні. Президент також подякував українським військовим за ураження об'єктів, які обмежують військовий потенціал Росії.