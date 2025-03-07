Україна веде переговори з Францією щодо можливої миротворчої місії, – МЗС

Україна веде переговори у дипломатичному режимі із Францією щодо можливої миротворчої місії за умови припинення вогню. Втім, для ухвалення рішення про військовий контингент для підтримки миру необхідний консенсус країн-партнерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

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Говорячи про військовий контингенти країн-партнерів, Тихий зауважив, що дискусія триває. Україна вважає, що партнери могли б забезпечити безпеку не лише на землі, а й в повітрі та морі.

Водночас для ухвалення рішення про військовий контингент для підтримки миру необхідний консенсус країн-партнерів України, серед яких мають бути й США. Нині наша країна продовжує працювати, аби створити цей консенсус.

Безпека в небі, безпека на морі навіть більш важливі, ніж присутність просто військових на суходолі. Є низка конкретних держав в Європі, Північній Америці та навіть за межами Європи, які готові попередньо брати участь в контингентах для забезпечення миру та безпеки в Україні,

– заявили в МЗС.

Тихий також наголосив, що Франція продовжує робити рішучі кроки, аби досягти миру в Україні. У МЗС подякували країні за підтримку, адже саме французькі Mirage-2000 допомагали відбивати масовану атаку ворога 7 березня.