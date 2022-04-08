Україна веде реєстр колаборантів: найближчим часом його оприлюднять

Українські правоохоронці вже сформували та постійно доповнюють список колаборантів. Згодом його оприлюднять, щоб кожен бачив імена зрадників батьківщини.

До списку входять багато публічних і дуже відомих людей. Про формування реєстру повідомив 7 квітня секретар РНБО Олексій Данілов.

Зауважте Зеленський повернув закон про колаборантів у Раду зі своїми правками

"Багато дивовижних людей"

Наразі точну дату публікації списку не оголосили. Проте у повідомленні зазначили, що це трапиться найближчим часом.

Там буде дуже багато дивовижних людей, які до 24 лютого виступали на всіх телеканалах. Вони були завсідниками та навіть ведучими деяких програм і на наших каналах кричали про нашу державу, свободу слова,

– пообіцяв Данілов.

Він не сказав і кількість ймовірних колаборантів. Але додав – оприлюднення потрібне, щоб усі бачили їхні прізвища, імена, по батькові.

Нещодавно – СБУ затримала агентів Росії та колаборанта: дивіться відео