Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що в Україні почали видавати гранти на виготовлення ракет. Мовиться про безповоротні гранти виробникам.

Міністр розповів на полях саміту Defense Tech Valley, як пише Суспільне, що в Україні вже започаткували ринок боєприпасів, і "мільйони" снарядів вже контрактуються і закуповуються державою, зокрема – для безпілотників.

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Що відомо про гранти від держави

Міністр цифрової трансформації розповів, що Україна прибрала регуляції для виробництва пороху та інших вибухових речовин в Україні.

Цього року, наприклад, сума інвестицій кластера Brave1 збільшилася. Скажу вам по секрету, цього року ми почали видавати гранти на виробництво ракет. Наступного року ми будемо видавати гранти на порохові заводи. Це безповоротні гранти, які ми даємо як певну гарантію, що ви інвестуєте та ці інвестиції будуть окупатися,

– заявив міністр.

Михайло Федоров розповів, що в Україні створюють різні симулятори для тестування оборонних технологій, а також інфраструктуру для випробувань.

"Перед тим, як щось купувати, ми тестуємо це на власних юнітах і дивимося, як в реальних умовах працює той чи інший дрон, як працює РЕБ", – зазначив міністр.

Він пояснив, що за останні два з половиною роки в Україні з'явились:

понад 200 компаній, які розробляють роботизовані наземні платформи,

500 компаній, яки виготовляють дрони,

понад 100, що розробляють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Очільник Мінцифри також зазначив, що малому стартапу не треба перетворюватися в велику корпорацію для того, щоб змінити ситуацію на полі бою. Інвесторам не треба чекати багато років, поки стартап стане успішною корпорацією.