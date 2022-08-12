Україна відновила транзит російської нафти у напрямку Словаччини та Угорщини

Україна 10 серпня відновила транзит магістральним нафтопроводом "Дружба". Ним здійснюється переправлення російської нафти у бік Словаччини та Угорщини.

Про це повідомили в державній компанії "Нафтогаз". А відновленням транзиту займалося АТ "Укртранснафта", яке за це відповідає. Про те, що призупинився транзит російської нафти стало відомо 4 серпня.

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Чому Україна відновила транзит нафти

Причиною зупинки роботи нафтопроводу було те, що російська компанія "транснєфть" не зробила авансовий платіж за транспортування. А договір між Укртранснафтою та "транснєфтью" передбачає, що помпування нафти можливе лише за 100% попередньою оплатою.

Розв'язала цю проблему угорська нафтова компанія MOL. Вона є основним споживачем нафти, яку транспортують південною гілкою магістрального нафтопроводу "Дружба". Представники MOL самі виступили з ініціативою взяти на себе зобов’язання з оплати транзиту. Платіж надійшов 10 серпня 16:30 за київським часом.

Наразі Укртранснафта не має інформації про оплату транзиту від Чехії. Укртранснафта не отримала офіційного листа від "транснєфті" щодо того, що за транзит до Чехії заплатить компанія Mero, яка керує ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні.

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Де пролягає нафтопровід "Дружба" / Графіка Doiche Welle

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