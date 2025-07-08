Україна відновлює позиції та продовжує утримувати Курщину та Бєлгородщину, — Сирський
- Українські сили відновлюють позиції та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії, "сковуючи" значну кількість противника у прикордонні.
- На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили ситуацію на фронті та розвиток дронів-перехоплювачів для покращення обороноздатності.
ЗСУ продовжують відновлювати позиції, де це можливо, та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії. Також українські захисники "сковують" значну кількість окупантів у прикордонні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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Яка ситуація на фронті
Сирський розповів, що взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. На ній він доповів про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках.
Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях Росії,
– йдеться у повідомленні.
Сирський додав, що українські захисники продовжують "сковувати у прикордонні значне угруповання противника".
"Ворог не матиме там спокою", – наголосив головнокомандувач.
Також окремо обговорили нарощення та удосконалення безпілотної складової української обороноздатності. Головнокомандувач зазначив, що він особисто контролює розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.
Крім того, Сирський наголосив на значній потребі у високотехнологічних БпЛА.