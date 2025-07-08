Україна відновлює позиції та продовжує утримувати Курщину та Бєлгородщину, — Сирський

ЗСУ продовжують відновлювати позиції, де це можливо, та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії. Також українські захисники "сковують" значну кількість окупантів у прикордонні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Яка ситуація на фронті

Сирський розповів, що взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. На ній він доповів про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках.

Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях Росії,

– йдеться у повідомленні.

Сирський додав, що українські захисники продовжують "сковувати у прикордонні значне угруповання противника".

"Ворог не матиме там спокою", – наголосив головнокомандувач.

Також окремо обговорили нарощення та удосконалення безпілотної складової української обороноздатності. Головнокомандувач зазначив, що він особисто контролює розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.

Крім того, Сирський наголосив на значній потребі у високотехнологічних БпЛА.