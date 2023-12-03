Україна відправляє на фронт котів: пухнасті борються з мишами, пацюками та іншою живністю

Коти не лише милі та пухнасті компаньйони наших військових, котрі заспокоюють. Вони також допомагають боротися з іншим головним болем – мишами, пацюками та іншою живністю.

Як зазначають у виданні, Україна відправляє на фронт котів. І роблять це для того, щоб боротися з мишами, щурами та зміями. До слова, пухнастики миттєво стають зірками мережі, а ролики з нахабними мишами також щоденно з'являються у мережі.

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Коти допомагають боротися з живністю

Так, наш військовий раніше виклав у мережу ролик. На ньому можна побачити двох великих змій. Сам захисник пожартував, що до товариша у гості приїхали дружина з тещею. Інші ж відео показують мишей, які розбіглися з-під матраців, а також сумок.

За словами військових, миші та пацюки не дають їм спати. Гризуни кусаються, їдять провізію та все, що буде на їхньому шляху. Зокрема, зброю.

В ефірі телемарафону один з військових ЗСУ розповів: "Коли прокидаєшся, завжди ловиш двох – трьох мишей, які заповзли в спальний мішок. Не особливо приємно, коли тобі кусають палець".

Наразі волонтери також займаються збором коштів на пастки для гризунів. Самі ж військові знайшли для себе інше рішення. Вони заручаються підтримкою котів. Пухнасті допомагають захисникам протистояти надокучливим гризунам.

До прикладу, кіт Шайбік, котрого кілька місяців тому шукала вся країна, отримав медаль за допомогу військовим.

Наші військові зробили котів своїми союзниками. Тим часом окупанти продовжують демонструвати, що вони проти будь-чого живого.

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