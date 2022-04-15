Україна відстежує транспортування російської нафти, щоб не дати Росії обійти санкції

Українські та міжнародні експерти відстежують шляхи транспортування російської нафти. Україна намагається не дати Росії обійти санкції.

Група експертів отримує інформацію від міжнародних фахівців й урядовці

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він заявив, що експерти аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.

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Повідомляється, що експерти відстежують шляхи постачання російських енергоносіїв, завдяки торгівлі якими "Росія відчайдушно намагається фінансувати свою військову машину".

Група експертів отримує інформацію від міжнародних фахівців, урядовці інших країн та розвідки.

Завдяки програмному забезпеченню відбувається аналіз поведінки кораблів. Це дозволяє оцінити, чи на борту може бути більше вантажу, ніж заявлено.

Росія таємно завантажила нафту, прикриваючись Казахстаном

За інформацією Олега Устенка, експертам вже вдалося виявити порушення Росією.

Він заявив, що група виявила поставки казахської нафти, "які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти".

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