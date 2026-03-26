Побоїться ризикувати, – екскомандувач ВПС Британії сказав, що змусить Путіна зупинити військо

Україна відвоювала території в лютому 2026 року, але вони мали переважно тактичне, а не стратегічне значення. Масштабний наступ з метою витіснення Росії з усіх територій був би надто затратними, тому більш реалістичний сценарій – зупинити російське просування та змусити Путіна до переговорів.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл пояснив 24 Каналу, що Захід повинен надати Україні гарантії безпеки та технологічну допомогу, щоб запобігти майбутній російській агресії.

Чому наступ завжди коштує дорожче, ніж оборона?

Села та міста мають стратегічну цінність, а поля – ні. Якщо з’єднати селища, які захопила Росія, і всі поля навколо них, це виглядає як велика територія. Насправді це була скоріше операція України з зачистки. Це чудово, але має здебільшого тактичну цінність,

– пояснив Белл.

Коли будь-яка армія просувається вперед, вона вразлива на початковому етапі, оскільки ще не встигла закріпитися. Найкращий момент для контратаки – одразу після ворожого наступу, поки противник не викопав окопи та не налагодив логістику та зв’язок.

Україна скористалась вразливість росіян і швидко відбила чимало територій, що показує, що вона не тільки відступає, але й рухається вперед. Сторона в наступі завжди втрачає значно більше, ніж сторона в обороні, оскільки атакуючи армія вразлива під час руху.

Крім того, російські загороджувальні загони розстрілюють власних солдатів за спроби відступу, що робить їхні втрати величезними. Якби Україна почала масштабний наступ, це могло б коштувати дуже дорого, оскільки потребує великих людських жертв.

"Сценарій, за якого Україна витісняє російських солдатів з усієї своєї території, включаючи Крим, є дуже малоймовірним, бо в України просто недостатньо людей. Якщо вдасться зупинити Росію і трохи відкинути її назад, це змусить Путіна зупинитися, оскільки він не хоче ризикувати захопленими територіями", – сказав Белл.

Чому втрата Криму є неприйнятною для Кремля?

З військового погляду, з огляду на різницю в масштабах і силах, це дуже складно. Але пріоритет – зупинити війну. Повернення території теж важливе, але головне зупинити війну і зробити так, щоб Росія не могла знову напасти на Україну. Міжнародна спільнота зараз дуже уважно працює над тим, як допомогти Україні, і я бачив чимало підготовчого планування у цьому напрямку,

– зауважив Белл.

Активна участь Америки в цьому процесі не гарантована, але присутність європейських військ в Україні як фактору, що стримує, для Росії створить серйозні гарантії безпеки. Додавання сучасних технологій ще більше змінить ситуацію на користь України та відкриє нові можливості для захисту.

"Якби Україна змогла провести раптову операцію в Криму й реально наблизитися до нього, це стало б стратегічною катастрофою для Путіна. Якби він хоча б подумав, що це можливо, він би сказав собі: "Нам треба розпочинати переговори, бо я не можу дозволити собі втратити Крим". Виходячи з історичних та стратегічних причин, це для нього надзвичайно важливо. Захід тепер все більше розуміє, що це загроза не тільки Україні, але і Європі", – наголосив Белл.

