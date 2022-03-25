Україна виграє війну, – голова парламенту Естонії виступив під час засідання Верховної Ради

Голова Рійгікогу Естонії Юрі Ратас виступив перед українським нардепами. Глава парламенту висловив впевненість у перемозі України та підтримці Києва у боротьбі з агресором.

Ратас наголосив, що для нього велика честь виступати від всіх країн Балтії. В Естонії, Латвії та Литві захоплені мужністю українського народу.

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Україна виграє, бо українці люблять батьківщину

Україна виграє війну, тому що ви любите свою країну, свій народ і вашу свободу. Естонці, так само як і багато інших демократичних країн, виступили, щоб надати підтримку Україні,

– зазначив Юрі Ратас.

Таллінн надає політичну, військову, гуманітарну підтримку. Проте, визнає голова Рійгікогу, треба набагато більше зробити. Це у час війни Росії з Україною стало моральним обов'язком кожної демократичної країни.

Дивіться виступ Юрі Ратаса з трибуни Верховної Ради України: