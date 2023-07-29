Україна використовує на фронті боєприпаси з КНДР, – FT

Українські артилеристи застосовують для ударів по позиціях росіян боєприпаси, які вироблені у Північній Кореї.

Зазначають, що захисники використовують снаряди з КНДР поблизу Бахмута, по російських позиціях з РСЗВ "Град". Судячи з маркування, більшість із цих боєприпасів були вироблені в 1980-х і 1990-х роках.

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Видання наводить слова командира української артилерійської установки про те, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. Мовляв, боєприпаси "дуже ненадійні та іноді роблять дивні речі".

Втім, українські військові продовжують використовувати північнокорейські снаряди, оскільки їм "важливий кожний боєприпас, який можна дістати".

Як ЗСУ могли отримати снаряди

Північну Корею вважають одним із нечисленних союзників Росії, тому малоймовірно, що КНДР сама поставила боєприпаси Україні.

Українські артилеристи розповіли виданню, що снаряди були "вилучені з корабля" дружньою державою.

В Міноборони України припустили, що північнокорейські снаряди могли бути трофеями, здобутими у росіян, проте більш точну інформацію видання не надало.

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