Україна б'є по Росії дронами зі штучним інтелектом: CNN пояснили їхні особливості

CNN заявили, що Україна використовує проти Росії безпілотники зі штучним інтелектом. Ці дрони атакують нафтопереробні заводи країни-агресорки.

Українські БпЛА зі штучним інтелектом намагаються знищити енергетичну галузь країни-агресорки. У матеріалі зауважується, що "поки що це працює".

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Яка особливість таких дронів

Україна застосовує дрони, які долітають до Москви, Рязані та інших міст країни-агресорки. Там розташовані великі російські НПЗ. ППО окупантів не справляється з цими безпілотниками, тому такі атаки все частіше стають успішними.

Ці сміливі українські удари завдають удару по величезній російській нафтовій і газовій промисловості, яка, попри заборону Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви,

– мовиться у матеріалі.

Видання із посиланням на анонімні джерела пише, що Київ використовує дрони з більшим радіусом дії та розширеними можливостями. У деякі безпілотники українці навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод.

Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має термінальний комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначені заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю,

– заявив неназваний співрозмовник.

Як пояснив виданню аналітик із Королівського інституту об’єднаних служб, британського мозкового центру Ной Сільвія, ці безпілотники мають "машинний зір". Це форма ШІ, завдяки якій дрони вчаться визначати географію та ціль, до якої вони прямують. За його словами, такі БпЛА є повністю автономними та не потребують зв'язку з супутниками.

Колишній британський військовий офіцер і експерт із боротьби з дронами та штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс вважає, що рівень ШІ у безпілотниках все ще дуже низький.

Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології,

– сказав він.

Журналісти також звернулися за коментарем з приводу використання ШІ у дронах до Міноборони України та СБУ, однак у цих відомствах відмовилися обговорювати таку інформацію.

У матеріалі зазначається, що Україна змогла отримати технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та краще підготовленого промислового обладнання Росії завдяки створенню повноцінної індустрії дронів. За словами експертів, українські безпілотники вдарили не по сховищах палива, а по дистиляційних установках, де переробляється сира нафта.

Так, згаданий вище аналітик Ной Сільвія зауважив, що деякі обрані для атак цілі потребують багато західних технологій, які Росії набагато важче прибрати. На думку експертів, подібна тактика дає Києву більшу віддачу, бо такі атаки завдають країні-агресорці більше шкоди, ніж просто випадкові удари по НПЗ. І ринки це помічають.

Що сказали у Мінцифри