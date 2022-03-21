Україна вимагає активнішої роботи міжнародних організацій у відкритті "зелених коридорів"
Джерело:Ukraine Media Centre Kyiv
Офіс Президента вимагає, щоб міжнародні організації активніше брали участь у роботі "зелених коридорів". Мовиться про "Червоний Хрест", ООН та ЮНІСЕФ.
Про це на брифінгу заявила уповноважена президента з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Це не вперше українські політики критикують організації.
Важливо На 21 березня оголошено 8 "зелених коридорів": напрямки
Ми бачимо дуже активну потребу в активнішому долученні всіх міжнародних організацій, які мають право на розгортання гуманітарних місій. Очільник Міжнародного комітету "Червоного Хреста" вже пообіцяв, що місія буде більше долучатися до роботи в Україні,
– сказала Ломакіна.
Вона додала, що станом на 21 березня вдалося евакуювати 200 тисяч людей. Серед них жінки, діти, люди старшого віку та люди з інвалідністю. Це попри те, що російські терористи постійно зривають домовленості та обстрілюють "зелені коридори".
До теми дивіться відео про те, як живуть люди в метро Києва: