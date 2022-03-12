Україна вимагає, щоб Росія звільнила захопленого працівника ДСНС Олексія Данченка

Окупанти захопили працівника ДСНС Олексія Данченка. Він супроводжував українські евакуаційні автобуси з Гостомеля.

Україна вимагає, щоб Росія негайно відпустила Данченка. Про це у зверненні 12 березня говорила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Відпустіть Данченка! – Верещук звернулася до росіян

"Хочу звернутися до Росії. І вимагаю відпустити працівника ДСНС Данченко Олексія Ігоревича", – сказала глава Мінреінтеграції. Верещук пояснила, що:

Данченко супроводжував автобуси для евакуації цивільного населення з Гостомеля.

Але його захопили росіяни та вже дві доби незаконно утримують.

Хоча цей працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій був у погодженому з противником списку.

Пояснення, що "він розмовляв мобільним телефоном", не приймається. Ми вимагаємо відпустити Олексія Данченка. І зробимо все, щоб це сталося якомога швидше,

– підсумувала Ірина Верещук.

Звернення Ірини Верещук 12 березня: повне відео