Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після масованих атак Росії

Україна звернулася із терміновим запитом про скликання засідання Ради Безпеки ООН після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії. Рішення ухвалене через нові удари по українських містах, внаслідок яких зростає кількість загиблих.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

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До чого Сибіга закликав ООН?

За словами глави МЗС, рішення ухвалене після другої за кілька днів масштабної ракетно-дронової атаки, яка спричинила нові жертви серед цивільного населення.

Кожна російська ракета, запущена проти України, несе послання далеко за межі наших кордонів. Вона прагне переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність, і що жорстокість не призводить до наслідків. Після другої масованої ракетної атаки та атаки безпілотників, здійсненої Росією лише за кілька днів, Україна вимагає скликання екстреного засідання ОО Ради Безпеки,

– написав він.

Сибіга наголосив, що кількість загиблих внаслідок останнього удару продовжує зростати. Він також нагадав, що попередня атака 2 липня забрала життя щонайменше 31 мирного жителя Києва.

"Ми закликаємо головування Демократичної Республіки Конго в Раді Безпеки та її членів підтримати запит України. Запізнілі або слабкі реакції не здатні зупинити терор. Це може зробити лише рішуча, принципова та своєчасна відповідь", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що міжнародна спільнота має діяти єдиним фронтом для стримування російської агресії та просування справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

Нагадаємо, масована повітряна атака Росії по Києву в ніч проти 6 липня призвела до нових жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань у кількох районах столиці. За інформацією міської влади та КМВА, кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати, рятувальні роботи тривають безперервно.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони Києва. У Подільському районі внаслідок ракетного удару загинули п’ятеро людей, ще понад 30 отримали поранення.

У Дарницькому районі ракета влучила у двір між багатоповерхівками, внаслідок чого загинули шість мешканців. Серед 28 врятованих людей – двоє чотирирічних дітей, яких вдалося евакуювати під час рятувальної операції.

За даними КМВА, нічна атака відбувалася у кілька хвиль. Спочатку російські війська застосували балістичні ракети, зокрема "Іскандер", "Циркон" та С-400, після чого запустили крилаті ракети та ударні безпілотники. Сили ППО знищили частину цілей, однак уламки та влучання спричинили значні руйнування житлової інфраструктури.

У Подільському районі зафіксовано часткове руйнування багатоповерхівки на рівні 7 – 9 поверхів, де люди опинилися заблокованими. Рятувальники змогли евакуювати щонайменше 15 осіб, а також спустити з верхніх поверхів кількох дітей і дорослих.

Окремо постраждала ще одна 25-поверхівка, де руйнування зафіксовано на рівні 16 поверху. Загалом у столиці пошкодження та пожежі зафіксовані в низці локацій, триває ліквідація наслідків удару.