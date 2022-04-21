Україна вимагає від росіян терміновий гумкоридор з "Азовсталі"

Українська сторона звернулася з негайною вимогою до росіян зробити терміновий гуманітарний коридор із маріупольського комбінату "Азовсталь". Він необхідний для того, щоб вивести звідти мирних людей.

Єдиним прихистком цивільного населення Маріуполя від російських загарбників став завод "Азовсталь". Там же оборону тримають й українські захисники.

Варте уваги На "Азовсталі" цивільні живуть власною комуною, бо спілкування з військовими робить їх мішенню

Україна намагалася організувати зелений коридор, щоб вивести цивільних з оточення – мова йде про літніх людей, жінок та дітей. Але росіяни кожен раз зривали його проведення, продовжуючи обстріли.

Станом на четвер, 21 квітня, ситуація є доволі критичною.

Там зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з "Азовсталі" сьогодні,

– заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона звернулася до світових лідерів та міжнародної спільноти, аби вони сфокусували зараз свої зусилля саме на "Азовсталі".

"Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль", – наголосила Верещук.

До цього полк "Азов", який тримає оборону в Маріуполі, заявляв, що готовий до евакуації з міста, але лише зі своєю стрілецькою зброєю за участі третьої сторони. Все заради того, аби врятувати поранених та поховати загиблих.

До теми – Арахамія та Подоляк готові поїхати в Маріуполь для виводу військових: дивіться звернення "Азову"