Україна вирішила скоротити до мінімума персонал посольства Білорусі

Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до 5 осіб. Офіційну ноту про таке рішення наше МЗС вже направило у Мінськ.

Так Україна відреагувала на цинічне рішення режиму Лукашенка. Про це у коментарі 24 каналу розповів Олег Ніколенко, речник українського МЗС.

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Про що мовиться у ноті, направленій у Мінськ

У МЗС пояснили, що дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується. Перебування цих працівників та членів їхніх родин на території України оголошується небажаним.

Крім того, після повернення білоруських дипломатів до України за принципом взаємності для них діятиме дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.

Згідно з 25 статтею Віденської конвенції про консульські зносини МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі в м. Львів.

Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті,

– пояснив Ніколенко.

Водночас речник міністерства застеріг білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь.

Що цьому передувало

Напередодні у Лукашенка звинуватили Україну в "недружніх діях" й нібито втручанні у внутрішні справи Білорусі. Там цинічно стверджували, що "не зробили жодного антиукраїнського кроку", замовчуючи те, що дозволяють росіянам обстрілювати наші міста зі своєї території.

У Мінську заявили, що закривають консульство України у Бресті й скорочують кількість українських дипломатів на своїй території. 12 нашим громадянам наказали покинути країну протягом 72 годин. Водночас у посольстві залишається його очільник та ще 4 співробітників.

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