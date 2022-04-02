Україна вперше використала британську Starstreak: гелікоптер окупантів розвалився на 2 частини

Наші воїни вперше застосували найсучасніший портативний ракетний комплекс Starstreak. Його виробляють у Великій Британії.

Ймовірно, що вони вперше збили ворожий російський вертоліт з Starstreak. Цей снаряд є високо швидкісним.

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Як саме спрацював ПЗРК

На відео роботи наших ЗСУ видно, що Starstreak вражає цілі трьома кінетичними дротиками. Тоді розбиває Мі-28Н на дві частини над східною частиною Луганської області.

Вольфрамові дротики відрізають хвіст російському гвинтокрилу.

Як збивали російський літак: дивіться відео

У Міноборони Великої Британії кажуть, що зенітну систему використовують в Україні майже тиждень.

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