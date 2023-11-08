Переговори про вступ до ЄС офіційно розпочаті: до чого готуватися Україні

В Єврокомісії вважають, що Україна повністю виконає три з семи рекомендацій, які залишились незавершеними, до березня 2024 року. Крім того, у Брюсселі намагатимуться провести скринінг українського законодавства за шість місяців, хоча зазвичай такий процес займає близько двох років. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу із посиланням на високопосадовця ЄС.

Згідно з річним звітом Єврокомісії, Україна виконала 90% реформ, необхідних для початку перемовин про вступ. І хоча Київ повністю реалізував лише чотири рекомендації, у Брюсселі кажуть про "величезний прогрес".

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Україна не лише досягла понад 90% за семи кроками, які супроводжували тогорічні рекомендації, але й досягла прогресу в інших реформах, які є вирішальними для оцінки їхнього статусу,

– сказав високопосадовець на умовах анонімності.

Втім, втілити недороблені реформи таки доведеться. Зокрема, за даними високопосадовця ЄС, Україна має розширити склад НАБУ до тисячі осіб, продовжити боротьбу з корупцією, знизити вплив олігархів на законодавчі органи та імплементувати реформи стосовно нацменшин. Щодо розширення прав національних меншин, співрозмовник зазначив, що Україна вжила багато заходів.

"Фактично, ми вважаємо, що цей крок значною мірою вже зроблено", – сказав він.

Високопосадовець ЄС додав, що Єврокомісія не звертатиме уваги на дотримання прав російської нацменшини та використання російської мови в України під час своєї наступної оцінки.

Єврокомісія надасть наступну оцінку країнам-кандидатам вже наступного березня. У Брюсселі вірять, що до цього часу Київ зможе провести необхідні зміни. Європейський високопосадовець запевнив, що проведення реформ для України та Молдови є часозатратним процесом.

"Ми впевнені, що Україна повинна відповідати цим критеріям. (...) І для України, і для Молдови встановлені минулого року сім і дев'ять кроків є надзвичайно складними. Фізично це не так просто все зробити за рік. Ми впевнені, що вони зможуть провести реформи до березня", – сказав співрозмовник.

Нова оцінка від Єврокомісії буде представлена 24 березня. Після цього виконавчий орган ЄС може порекомендувати Європейській Раді прийняти переговорні рамки. Це передбачає ухвалення документа, в якому буде закладена основа та зміст для переговорів про вступ. У Брюсселі кажуть, що підготовка до вступу розпочнеться одразу після прийняття такого рішення Європейською радою.

"Фактично, якщо рішення буде прийнято 15 грудня на Європейській Раді, то ввечері того ж дня я відправлю свою команду до Києва, і ми проведемо зустрічі з представниками України. Ми не маємо марнувати час", – сказав високопосадовець ЄС.

Наступним кроком після відкриття переговорів буде скринінг українського законодавства. Європейці звірятимуть наскільки Україна наблизилась до законодавства ЄС. Зазвичай, цей процес займає приблизно два роки, втім у Брюсселі розглядають можливість зменшити цей строк до шести місяців спеціально для України.