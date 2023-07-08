Португалія також підписала декларацію про членство України в НАТО: хто ще цього не зробив

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі все більше членів Альянсу висловлюють підтримку членства України. Зокрема, тепер це зробила і Португалія.

Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Кошта та президент Володимир Зеленський уклали спільну декларацію про підтримку членства України в НАТО. Таким чином відповідну декларацію підтримали вже 23 держави.

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Португалія підтримує Україну

У спільній декларації йдеться, що Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на шляху інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Португальська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови. Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року,

– йдеться в декларації.

Хто вже підтримав вступ України до НАТО

Крім Португалії, декларацію про членство України в Альянсі підписали ще 21 країна-член НАТО та Швеція, яка, ймовірно, стане наступним членом НАТО, оскільки їй залишилося отримати погодження Туреччини та Угорщини.

Перспективу нашого членства в НАТО документально вже підтримали наступні члени Альянсу:

Словаччина;

Польща;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Фінляндія;

Норвегія;

Ісландія;

Канада;

Данія;

Німеччина;

Чехія;

Румунія;

Чорногорія;

Словенія;

Італія;

Нідерланди;

Бельгія;

Франція;

Іспанія;

Болгарія.

Крім того, 7 липня під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Стамбулі, президент Туреччини Реджеп Ердоган відкрито підтримав вступ України до Альянсу, заявивши, що наша держава заслуговує на це. Щоправда, декларації під час зустрічі не підписали.

Хто ще не підписав декларацію про підтримку України в НАТО

Серед членів НАТО ще 9 країн не підписали декларації про підтримку членства України в Альянсі. Крім Туреччини мова йде про: