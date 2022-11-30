Членство України в НАТО: Столтенберг назвав передумову для вступу

Україна може стати членом НАТО. Втім, для цього є певна передумова.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Альянсу в Бухаресті. Раніше він повідомляв, що НАТО посилюватиме присутність від Чорного моря до Балтійського та підтримуватиме Україну.

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Яка передумова для членства України в НАТО

За словами Столтенберга, передумовою для того, щоб розпочався процес вступу України в НАТО, є її перемога у війні з Росією.

Попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є те, щоб Україна перемогла і ми їй в цьому допомагаємо. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, паливом, усім, що потрібне українцям для самооборони,

– заявив генсек НАТО.

Також Столтенберг закликав країни НАТО підтримати Україну. Це стосується військового, економічного, фінансового та гуманітарного питання.

Генсек зазначив, що якщо Україна не здобуде перемогу у війні, то тоді питання членства зовсім не буде на столі. Він додав, що треба розвивати як політичне, так і практичне партнерство з нашою державою.

"Це допоможе Україні перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України, для посилення взаємної сумісності і також допоможе їй наблизитись до членства в Альянсі", – підкреслив Столтенберг.

Що кажуть про членство України в НАТО

Бельгія підтримала рух України до НАТО та ЄС. Прем'єр-міністр Бельгії затвердив це документально.

Напередодні Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО – відчинені для України. Одного дня вона увійде до Альянсу.

Нагадаємо, що чергова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО проходить у Бухаресті 29 – 30 листопада. На ній планують обговорити подальшу допомогу Україні. Однак Угорщина блокує участь нашої держави у цих засіданнях.

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