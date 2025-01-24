Більше, ніж у США у В'єтнамі й Кореї загалом: у Трампа назвали втрати України у війні

Спецпосланець Трампа щодо війни в Україні висловився про втрати, яких зазнала наша країна від початку вторгнення. За його словами, вони більші, ніж ті, що їх мали США під час війни у Кореї та В'єтнамі.

На початку осені 2024 року західні ЗМІ писали про те, що близько 80 тисяч українських військових загинули, а ще 400 тисяч зазнали поранень різного ступеня. Ці цифри повторив і Кіт Келлог в етері Fox News, передає 24 Канал.

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Які втрати України

Кіт Келлог сказав, що втрати України перевищують втрати США під час воєн у В'єтнамі та Кореї разом узяті.

За даними незалежної організації Global Security, за 8 років боїв у В'єтнамі загинуло загалом 47 тисяч американських військових, а під час Корейської війни США втратили в боях близько 33 тисяч своїх солдатів.

До слова, раніше Келлог заявляв, що втрати Росії за весь час повномасштабного вторгнення у 5 разів більші, аніж в України. Про це писало і видання The Wall Street Journal. Воно стверджувало, що окупантів загинуло 200 тисяч, а поранених росіян – 600 тисяч.

Нагадаємо, що президент Зеленський спростував інформацію у західних ЗМІ щодо загибелі 80 тисяч українських воїнів. Він сказав, що ця цифра набагато менша. Пізніше глава держава назвав точні дані. Це сталося після того, як Дональд Трамп 8 грудня опублікував допис у своїй мережі, де стверджував, що Україна втратила у війні 400 000 військових. Зеленський потім уточнив, що Україна має 43 тисячі загиблих захисників та 370 тисяч поранених. Тоді ж політик розкрив, що російські втрати перевищують 750 тисяч солдатів. Йдеться про 198 тисяч загиблих і понад 550 тисяч поранених.