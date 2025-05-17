Є певна проблема: авіаексперт проаналізував нещодавні втрати F-16

16 травня орієнтовно о 03:30 зник зв'язок із літаком F-16. В Повітряних силах повідомили, що льотчик знищив три повітряні цілі й працював по четвертій, застосовуючи авіагармату. На борту виникла нештатна ситуація, пілот зміг катапультуватися.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи в етері 24 Каналу цю подію, висловив думку, що якщо вже було втрачено чотири літаки, не вступаючи у боєзіткнення, то варто зробити висновок, що якісь дії є неправильними.

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Що могло статися з F-16 під час польоту 16 травня

Зі слів авіаексперта, ймовірно існує системна, організаційна чи технічна проблема, яка призводить до втрат літаків. Цього разу пілот залишився живий.

Ми втратили чотири літаки. Що могло бути? Ганявся за "Шахедом", який летить 150 – 180 кілометрів на годину, це нижче, ніж посадкова швидкість F-16. Посадкова швидкість – це коли втрачаються можливості керування літака, можливий вибух і тоді він падає,

– пояснив Криволап.

Для того, щоб вдарити по "Шахеду" з гармати літака, треба наблизитись до нього не зустрічним курсом, а десь позаду, вище чи збоку, але не по його траєкторії польоту. Вночі, коли видимість погана, треба наблизитись до повітряної цілі, в цих умовах встигнути вгатити по ній і відійти – непросто.

Авіаексперт припустив, що у двигун літака міг потрапити уламок дрона. Цього достатньо, аби він зупинився. Криволап наголосив, що в цій ситуації важливо проаналізувати визначення самого завдання – ганятися на F-16 за "Шахедами".

Це, як підкреслив Криволап, не дуже раціональний спосіб знищувати дрони-камікадзе, він ризикований. Для цього, за його переконанням, треба залучати зовсім інші засоби.

"Однак армія – це ригідна система, яка не хоче серйозно змінюватися, заглядати у майбутнє, думаючи, які види озброєння потрібні для тих викликів, які виникатимуть, аби була змога ефективно на них реагувати", – зазначив Криволап.

Яка є альтернатива F-16 для збиття "Шахедів"

Вже понад рік тривають розмови про літаки малої спортивної авіації, які є в наявності, є й пілоти до них. Авіаексперт зауважив, що вони можуть збивати "Шахеди" й вже обладнані тепловізорами, але є служби, які кажуть, що це не годиться.

"У 32 країнах світу такі літаки сертифіковані, а в Україні вони не можуть пройти сертифікацію, бо такий в нас керівник державіаслужби. Організаційних ресурсів хоч і вистачає, але вони не використовуються для того, аби розв'язати прості завдання, зокрема зі знищення "Шахедів", – підсумував Криволап.

Нагадаємо, що в Повітряних силах запевнили, що завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота F-16, який катапультувався, знайшли та евакуювали. Самопочуття льотчика задовільне. Для об'єктивного з'ясування всіх обставин цієї події призначено комісію, яка вже почала працювати.