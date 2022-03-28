Україна вже відкрила справи проти 205 російських посадовців, – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні порушили кримінальні справи проти 205 російських високопосадовців. Зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу, спікерки ради федерації Вероніки Матвієнко та інших.

Ірина Венедіктова підкреслила, що відповідно до законодавства, неможливо порушити кримінальну справу Проти очільника кремля Путіна та голови російського МЗС Лаврова. Такі повноваження є тільки в прокурора Міжнародного кримінального суду.

Важливо Путін не може бути підозрюваним у воєнних злочинах, доки є президентом Росії, – Венедіктова

Російські високопосадовці у міжнародному розшуку

Генеральна прокурорка заявила, що всі відкриті кримінальні провадження проти російських високопосадовців є фактично "материнською справою", яка стосується також і Путіна, і Лаврова, однак повноважень відкрити провадження проти них в Офісу генпрокурора немає.

Та попри те 205 російських високопосадовців зараз перебувають у міжнародному розшуку.

У нас є дві особи (Путін і Лавров – 24 канал), проти яких в нас є велика "материнська справа", де в нас вже 205 високопосадовців є підозрюваними і ми їх в міжнародний розшук оголосили. Наприклад, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова розвідки, спікерка і так далі. Їх більше 200 на сьогодні,

– заявила Венедіктова.

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