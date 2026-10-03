"Є куди бити": які цілі в Росії може атакувати українська балістика

Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне перше бойове застосування української тактичної балістики FP-7 та анонсував її масове виготовлення. Поява цих ракет здатна й надалі активно переносити бойові дії у глибокий тил ворога.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що Україна має чимало пріоритетних об'єктів. Навіть майбутні перші запуски на відстань близько 300 кілометрів здатні завдати окупантам відчутних збитків.

Цілі для української балістики

Андрющенко наголосив, що поява власної тактичної балістичної ракети суттєво розширює можливості Сил оборони щодо ураження об'єктів на території Росії. За його словами, у кожного українця є свій перелік цілей, які давно мають бути знищені.

Я ці розмови з балістикою вважаю болючими для всіх нас. Сподіваємось, ми дізнаємось, куди було перше випробування нашої тактичної балістичної зброї, безпосередньо від росіян,

– сказав Андрющенко.

Він зазначив, що балістична ракета здатна літати на відстань щонайменше 300 кілометрів. Зокрема, керівник Центру вивчення окупації сподівається на удари по аеродрому в Приморсько-Ахтарську.

Якщо це випробування буде не дуже точним і замість аеродрому впаде на будинки літунів, які бомбардували Маріуполь, я сумувати не буду і буду вважати це успішним випробуванням. Думаю, ще 300 – 400 тисяч маріупольців вважатимуть так само,

– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Експерт звернув увагу на те, що ефект несподіванки відіграє ключову роль у застосуванні новітнього озброєння. За його словами, під час перших ударів системами HIMARS, ATACMS чи Storm Shadow росіяни тривалий час не могли зрозуміти, чим саме по них відпрацювали.

Він також зазначив, що країні доводиться надолужувати помилки багатьох років незалежності у сфері оборонно-промислового комплексу. Проте створення власного ракетного озброєння є критично важливим кроком для захисту держави та прискорення перемоги.