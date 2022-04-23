Україна як плацдарм: Путін може знищувати інфраструктуру, бо готується для подальшого наступу

Плани Росії не обмежуються захопленням України. Ворог має намір здійснювати напад й на інші країни, а територію нашої держави використовувати у військових цілях.

Російські окупанти бомбардують мирне населення та знищують цивільну інфрастурктуру. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі національного телемарафону пояснила таку поведніку ворога, передає 24 канал.

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Україна як плацдарм для подальших воєн

Росіяни нищать інфраструктуру, адже не збираються брати її під контроль. Раніше дикі бомбардування приписували певним емоційним речам, але насправді все ще гірше.

Насправді це все дуже серйозний розрахунок, і Україна може стати плацдармом для того, щоб рухатись далі. Їм потрібна лише територія, щоб укріпитись тут та рушити на Європу,

– сказала Маляр.

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