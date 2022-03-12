Україна є зображенням того, що думають вільні люди всього світу, – Зеленський

Люди з усього світу спостерігають за відважною боротьбою українців. Усі вони вважають, що за свою свободу боролися б так само.

Саме тому вони вимагають від своєї влади більше дій на підтримку України. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал.

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Люди виходять на площі в усьому світі не просто так. Усі вони вважають, що Європа та світ мають робити більше. Бо в іншому разі вони б аплодували та дякували своїм лідерам за те, що вони не кинули Україну,

– сказав Зеленський.

Він зазнав, що те, що в Україні сьогодні, – буде у Європі завтра. Тому, щоб цього не допустити, всі повинні боротися за себе, але у нас.

Зеленський поспілкувався з журналістами: відео