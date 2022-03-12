Україна забезпечена основними продуктами на найближчі місяці, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що на час воєнного стану уряд заборонив або обмежив експорт товарів, які є критично важливими для продовольчої безпеки.

Прем'єр-міністр наголосив, що мовиться про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо, повідомляє 24 канал. На найближчі місяці українці забезпечені пріоритетними продуктами.

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Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє,

– наголосив Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії. Вже невдовзі вона стартує там, де це можливо.

Шмигаль розповів, що 12 березня затвердили рішення, відповідно до якого держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов'язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Окрім того, аграріям надаватимуть державні гарантії на 80% суми залучених кредитів.

Звернення Шмигаля за 12 березня: дивіться відео