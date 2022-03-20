Україна забезпечена продовольством до кінця наступного року, – Офіс Президента
Несправедливе завищення цін прирівнюватимуть до мародерства. Адже Україна забезпечена продовольством до кінця 2023 року.
Про це 20 березня повідомив заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма, пише 24 канал.
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Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3 – 5 років. Оскільки завжди ми 70 – 80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо,
– сказав посадовець.
Водночас, за словами заступника очільника ОП, несправедливе завищення цін у продуктових та аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.
Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення вартості товарів.