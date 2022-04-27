Україна захищає світ від чуми

Гуманізм, глобалізація, ліберальна ідея, демократія, толерантність, інклюзивність, мультикультуралізм – це цінності, якими пронизаний західний світ останні 50 років.

Ці підходи до побудови світу вибудовувались після жахливої Другої світової війни.

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Росія як загроза цивілізації

За допомогою хабарів, пропаганди та дезінформації Росія робить все можливе, щоб розтрощити цей світ, який ми знаємо.

Російські лідери пропонують світу нелюдяність, ізоляціонізм, державний капіталізм поруч з корупцією, автократію, нетерпимість до інодумців, дискримінацію, ультранаціоналізм, наближаючи Третю світову.

На передовій

Україна зараз на передовій в цій боротьбі. Ми дійсно захищаємо світ від цієї чуми.

Насправді від того, наскільки наша боротьба буде успішною, залежить подальший вектор розвитку світу у 21 сторіччі.

Нарешті я бачу, що західний світ це починає розуміти. Але ще треба багато працювати. Бажано – всім разом.