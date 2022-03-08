Україна захищає життя і спокій європейців, – Залужний
Джерело:фейсбук головнокомандувача ЗСУ
Українські військові захищають не лише нашу державу, а й всю Європу. Поки тисячі мирних українців перебувають у підвалах без світла та води, європейці продовжують жити звичним життям.
Російська агресія становить загрозу всьому цивілізованому світу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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Ми захищаємо мирне небо над Європою, життя і спокій європейців. Тому Україна заслуговує на місце рівного серед рівних у європейській сім'ї народів. Збройні сили України вибороли для нашої держави не тільки право на життя, а й право на європейське майбутнє,
– наголосив Залужний.
Він також опублікував ролик на якому кадри спокійного життя у Європі контрастують з розбомбленими українськими будинками.
Дивіться відео різниці життя європейців та українців:
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