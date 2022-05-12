Україна закликала Радбез ООН евакуювати поранених з "Азовсталі"

Україна бореться на міжнародній арені за порятунок поранених захисників "Азовсталі". З відповідною заявою у Радбезі ООН виступив постійний представник України при організації Сергій Кислиця.

Він підкреслив, що багато на "Азовсталі" були тяжко поранені і не мають доступу до медичного лікування, якого терміново потребують.

Важливо В умовах повного оточення та нестачі боєприпасів захисники "Азовсталі" все одно знищують ворога

Сергій Кислиця на засіданні Радбезу закликав продовжити евакуаційну операцію.

Ми закликаємо Раду безпеки та генерального секретаря докласти подальших зусиль, щоб забезпечити евакуацію хворих та поранених з території "Азовсталі" відповідно до міжнародного гуманітарного права,

– наголосив Кислиця.

За його словами, людей треба доставити у безпечне місце, де їхнє право на життя буде гарантовано.

Евакуація з "Азовсталі" поранених можлива

Додамо, що Ірина Верещук повідомила, що поранених українських військових таки можуть евакуювати з гарнізону Маріуполя.

Українська влада просить політиків, журналістів та громадських діячів утриматись від коментарів. Вона пояснила, що деякі коментарі щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.

Кого можуть евакуювати з "Азовсталі"

Як зазначила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тривають важкі перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.

Наразі мовиться про можливу евакуацію 38 українських воїнів, які зазнали важких поранень на заводі "Азовсталь". Усі вони – лежачі хворі.

Захисники Маріуполя нищать ворога

Офіцер управління штабу захисників Маріуполя Ілля Самойленко зазначив, що українські військові вже ліквідували 2,5 тисячі ворогів і ще 5 тисяч поранили.

"Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 – це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів", – продовжив воїн.

Ілля Самойленко додав, що дані фіксували з 24 лютого по 15 квітня. За словами офіцера управління штабу, підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.

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