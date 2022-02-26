Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі агресії РФ

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна ще з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Росії з морського напрямку.

Метою закриття району є убезпечення всіх цивільних суден від загроз, створених злочинною діяльністю держави-агресора.

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Окрім того, заявдяки цьому ВМС України зможуть швидко реагувати на незаконне перебування у територіальних водах України кораблів військово-морського флоту РФ, які завдають ракетних ударів по нашій території, у тому числі по цивільних об’єктах, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Україна вважає злочинним використання її морського простору для завдання ударів по суходолу в рамках наступальної операції РФ на території України… Чорне море повинно знову стати простором миру, безпеки і розвитку,

– заявили в МЗС.

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