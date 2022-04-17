Україна заповнила опитувальник щодо вступу до ЄС, – Офіс Президента

Під час свого візиту до Києва голова Єврокомісії передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник щодо членства в Євросоюзі. Цей документ уже заповнений.

Опитувальник тепер відправлять Єврокомісії. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі загальнонаціонального марафону, повідомляє 24 канал.

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Документ повністю готовий

Опитувальник про членство в ЄС Урсула фор дер Ляєн передала 8 квітня. Зараз документ повністю готовий.

Можу констатувати, що документ з української сторони заповнений,

– заявив Жовква.

Після отримання заповненого опитувальника Єврокомісія готуватиме рекомендацію щодо виконання нашою державою Копенгагенських критеріїв щодо вступу в Євросоюз.

Жовква наголосив, що очікує на позитивну відповідь Європейської Ради та надання статусу в кандидати на членство в ЄС уже в червні цього року. Після цього мають розпочатися переговори щодо вступу, після яких можна говорити про повноцінне членство в Євросоюзі.

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