Україна запропонувала власну стратегію безпеки в Європі з трьох елементів

Дмитро Кулеба заявив, що Україна пропонує Європі свою власну стратегію безпеки. За його словами, вона включає три елементи.

Про це міністр закордонних справ повідомив під час виступу на форумі "Україна – Франція", який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин.

Читайте також ЄС та НАТО опинилися у найскладнішій ситуації з 1989 року, – Дуда

Майбутнє європейської безпеки буде засноване на зміцненні безпекової архітектури, яка протягом попередніх тридцяти років забезпечувала мир та процвітання Європи. Для того, щоб зробити цю безпекову систему більш стійкою та оновити безпекову прошивку нашого континенту, Україна пропонує своє стратегічне бачення,

– сказав Дмитро Кулеба.

Перший елемент

Зміцнення усталених блоків і організацій, таких як ЄС та НАТО, а також їх укріплення мереживом додаткових малих альянсів. Додаткові малі альянси здатні стати розширенням та зміцненням для ЄС і НАТО, а не противагою ним. Розвиток європейської мережі малих альянсів сприятиме гнучкості всієї безпекової архітектури, а не її дробленню. Децентралізація дозволить зберегти стійкість у період антагонізму в міжнародних відносинах.

Згодом це інтегрується у новий безпековий порядок, який буде міцнішим та стійкішим за нинішній. Україна вже має три такі компактні альянси:

Люблінський трикутник з Литвою та Польщею;

Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою;

формат відносин з Туреччиною.

Другий елемент

Пакети санкцій на випадок криз, а також "сміливість" їх застосувати проти тих, хто зазіхає на безпеку.

В ЄС розробили такий пакет санкцій проти Росії. Навіть коли ми врегулюємо нинішню кризу, яку створила Росія, цей пакет санкцій залишиться готовим. Він продовжить бути стримуючим фактором для будь-яких спроб зазіхати на європейську архітектуру безпеки надалі,

– пояснив міністр.

Третій елемент

Готовність до нових великих амбіцій, зокрема членство України в ЄС і Північноатлантичному альянсі.

Україна і є саме той потенціал Європи, який здатний вивести її на новий рівень впливу на глобальній арені. Для цього потрібно відкинути страхи, уявну втому від розширення і нерішучість, подивитися своїми очима на майбутнє. Потрібно поглянути на Україну через призму ваших відносин з Україною, а не через призму відносин з Росією,

– підсумував глава МЗС.

Підтримка України від партнерів: дивіться відео