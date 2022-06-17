Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії

17 червня 2022 , 14:02
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Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Україна офіційно запровадила візовий режим для росіян. Володимир Зеленський повідомив, що Кабмін 17 червня має ухвалити постанову, яка впроваджує з 1 липня візовий режим для в'їзду громадян Росії.

Президент наголосив, що вже у п'ятницю, 17 червня, уряд має ухвалити важливе рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Росії про безвізові поїздки громадян".

 

 

Автор: Марія Бондар