Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії
17 червня 2022 , 14:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Україна офіційно запровадила візовий режим для росіян. Володимир Зеленський повідомив, що Кабмін 17 червня має ухвалити постанову, яка впроваджує з 1 липня візовий режим для в'їзду громадян Росії.
Президент наголосив, що вже у п'ятницю, 17 червня, уряд має ухвалити важливе рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Росії про безвізові поїздки громадян".