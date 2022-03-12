Україна запроваджує заборону на експорт добрив, – Мінагрополітики

Уряд України вводить заборону на експорт добрив з України. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Він пояснив, що у зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їх експорту. Простіше кажучи, мова йде про фактичну заборону на вивіз добрив з України.

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Це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив.

Міністр агрополітики наголосив, що ця заборона експорту має вимушений та тимчасовий характер.

Заборона застосовується до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та забезпечення посівної кампанії, адже важливо не допустити продовольчої кризи в Україні та світі.

Нагадаємо, 10 березня Кабмін розширив перелік критичного імпорту.

У переліку товарів критичного імпорту перебувають:

азотні, фосфорні та калійні добрива,

різні фарби та лаки,

костюми хімзахисту,

посудомийні машини,

мобільні Wi-Fi системи широкосмугового доступу,

броньовані автомобілі,

танки та їх частини,

лічильники Гейгера-Мюллера,

гранати, міни, ракети,

холодна зброя.

Також у переліку можна побачити харчові продукти:

молочна сироватка,

пшениця, солод,

олія кокосова та рапсова,

жири та олії,

маргарин,

кондитерські вироби з цукру та какао-боби,

масло та паста,

готові харчові продукти для немовлят та дітей молодшого віку.

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