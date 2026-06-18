Це сталося вперше: Україна побила рекорд Росії за кількістю запущених дронів, – ЗМІ

18 червня Росія зазнала наймасованішої за час війни атаки безпілотників. Так, росЗМІ поширили заяву міноборони, у якій йдеться про те, що за добу російська ППО збила 992 дрони, чотири крилаті ракети великої дальності та 10 авіабомб.

Це означає, що Україна побила рекорд Росії за кількістю запущених за добу БпЛА, пише "Агенство. Новости".

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Як Україна побила рекорд Росії у повітряній атаці?

В офіційній заяві російського міноборони йдетья про 992 дрони. Втім, видання нагадує, що відомство вказує лише чисельність безпілотників, які вдалося збити. Отже, насправді, кількість БпЛА, які атакували Росію протягом доби, може бути ще більшою.

Тим не менш, навіть озвучена міноборони цифра підтверджує український рекорд.

Нагадаємо, що найбільший за час війни російський удар по Україні відбувся 24 березня. Тоді за добу сумарно Росія атакувала нашу країну 948 дронами.

Зверніть увагу! Атакою 18 червня Україна побила і власний попередній рекорд, встановлений 6 червня. Тоді російське міноборони повідомляло про збиття 911 дронів, 13 авіабомб і чотири снаряди HIMARS.

У ЗМІ зазначають, що ці цифри демонструють зростаючі можливості України.

У перші роки війни ЗСУ не могли зрівнятися з російською армією за інтенсивністю ударів углиб території. ️

Перелом відбувся цього року. У березні кількість використаних Україною дронів за підсумками місяця перевищила кількість БпЛА, запущених Росією.

Тоді, за даними українського моніторингового каналу "Око Гора", Росія запустила 6462 БпЛА по Україні. Сили оборони ж у березні, за даними російського міноборони, атакували Росію 7551 БпЛА. ️

У квітні Росія запустила більше дронів, ніж Україна – 6583 проти 4801 відповідно.

Однак у травні українські військові знову перевищили кількість дронів, запущених Росією – 8973 проти 8150 відповідно.

Нагадаємо, що за словами окупантів, упродовж ночі українські дрони атакували 19 регіонів Росії, включно з окупованими територіями. Зокрема, Москва зазнала наймасштабнішої за останні роки атаки. Майже 200 безпілотників були збиті на підльоті до російської столиці, заявив мер міста Собянін.

Вкотре під ударом опинився Московський НПЗ. Там виникла масштабна пожежа. Після атаки він фактично паралізований.