18 червня посольство США у Росії опублікувало попередження для американців. Їм наполегливо не радять відвідувати країну-агресорку.

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Про що йдеться у зверненні посольства до громадян США?

У заяві йдеться, що у районах поблизу кордону з Україною, а також у великих містах Росії, зокрема в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі, були зафіксовані удари безпілотників.

Далі відомство нагадує американцям, як треба поводитися під час дронових атак. Їм радять негайно виконувати інструкції місцевої російської влади та шукати укриття.

Також громадян США закликають не наближатися, не торкатися і фотографувати дрони та їхні уламки.

У посольстві нагадали, що законодавство Росії забороняє робити фото та публікувати метаріали про наслідки атак БпЛА. За порушення цієї заборони можна отримати штраф або сісти у тюрму.

Громадянам США ще раз наполегливо рекомендують утриматися від поїздок до Росії,

– підсумували у посольстві.