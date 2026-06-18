18 червня посольство США у Росії опублікувало попередження для американців. Їм наполегливо не радять відвідувати країну-агресорку.
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Про що йдеться у зверненні посольства до громадян США?
У заяві йдеться, що у районах поблизу кордону з Україною, а також у великих містах Росії, зокрема в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі, були зафіксовані удари безпілотників.
Далі відомство нагадує американцям, як треба поводитися під час дронових атак. Їм радять негайно виконувати інструкції місцевої російської влади та шукати укриття.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Також громадян США закликають не наближатися, не торкатися і фотографувати дрони та їхні уламки.
У посольстві нагадали, що законодавство Росії забороняє робити фото та публікувати метаріали про наслідки атак БпЛА. За порушення цієї заборони можна отримати штраф або сісти у тюрму.
Громадянам США ще раз наполегливо рекомендують утриматися від поїздок до Росії,
– підсумували у посольстві.