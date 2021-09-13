Україна заслуговує стати господарем Олімпійських ігор, – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії з нагоди 30 річниці створення Національного олімпійського комітету. Свято відбулося за підтримки "Групи Метінвест".

Глава держави привітав спортсменів і тренерів, завдяки перемогам яких лунає гімн нашої держави. Також він заявив про намір України стати господарем зимових Олімпійських ігор.

Новий девіз Олімпійський ігор: "Швидше, вище, сильніше, разом". Ми віримо, що разом ми дійсно досягнемо своєї мрії. Мрія велика, мрія вона є в кожного з дитинства і ця мрія – Олімпіада в Україні. Впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господарем Олімпійських ігор,

– заявив Володимир Зеленський.

Свято провели за підтримки Групи Метінвест, адже компанія підтримує не лише олімпійців, а й спортивний рух загалом. Підприємство навіть проводить власну олімпіаду з різних видів спорту – Metinvest Steel Games. Її учасниками стають працівники зі своїми родинами.

Крім того, на підприємствах Метінвест працюють 40 заслужених майстрів спорту – багаторазові чемпіони світу з гирьового спорту, армреслінгу та силового багатоборства.

Нагадаємо, в рамках події олімпієць Жан Беленюк розповів, як попри серйозну травму плеча, отриману напередодні олімпіади в Токіо, таки виборов олімпійське золото для України.

В Україні відсвяткували 30-річчя створення Національного олімпійського комітету: дивіться відео