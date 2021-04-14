Україна зацікавлена, щоб США та Росія контактували, – дипломат

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Україні потрібно, аби США та Росія постійно контактували. Однак Вашингтон наразі не готовий приймати президента Росії Володимира Путіна.

Президент США Джо Байденом у ході розмови з Путнім 13 квітня довів позицію США щодо загострення ситуації на східному кордоні України. За словами Кислиці, це дуже важливо для Києва.

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Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова,

– сказав Кислиця.

Байден не готовий приймати Путіна

На думку дипломата, президент США Джо Байден наразі не готовий вести розмову про відвідання Москви чи візит Путіна до Вашингтону. Через це Кремлю вирішили запропонували провести зустріч на нейтральній території.

За словами Кислиці, зустріч політиків може відбутися на якомусь міжнародному заході або й у двосторонньому форматі.

"У будь-якому разі, аби така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка з її змістовного наповнення. Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти", – наголосив дипломат.

Ситуація несе загрозу всій Європі

Кислиця підкреслив, що ситуацію біля кордонів України розглядають як загрозу регіональній безпеці. Тобто таку, що несе загрозу всьому Чорноморському регіону та Європі. На думку дипломата, перед тим, як розглядати її в ООН, "логічно застосувати можливості регіональних організацій".

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Представник України при ООН зазначив, що на рівні ОБСЄ вже залучили Віденський документ. Згідно з ним, країна, що підписала документи, може зажадати від іншого підписанта пояснення, у разі переміщення військ. Втім у 2014 році Москва таку вимогу проігнорувала.

Київ, за словами Кислиці, постійно координує дії закордонних дипломатичних установ щодо посилення військової активності Росії уздовж кордону з Україною.

13 квітня Байден телефоном поговорив з Путіним. Він закликав російського колегу знизити напруженість у відносинах з Києвом . Раніше американський президент обіцяв главі України Володимиру Зеленському, що підтримає нашу країну в разі ескалації.



Розташування російської армії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу