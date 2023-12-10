Серед врятованих – поранені, онкохвора, вагітна: деталі про операцію вивезення українців з Гази

Україна завершила операцію з порятунку своїх людей з Сектора Гази. Місія, яку реалізували ГУР МО та МЗС України, тривала у декілька етапів.

У ГУР МО наголосили, що загалом вдалося вивезти 315 людей. Загалом вдалося вивести понад 300 українців.

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Кого вдалося врятувати Україні

304 українців;

2 палестинців;

9 громадян Молдови.

Серед врятованих із сектору Гази – двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту,

– мовиться у повідомленні.

У ГУР МО наголосили, що продовжать служити заради безпеки людей.

У ГУР МО шукають героїв

У ГУР МО закликали українців долучатися до підрозділів активних дій. Герої наголошують, що час відплати для російських окупантів настав. Наголошують, що саме на рахунку підрозділів активних дій – реалізація найзухваліших планів.

"На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули (або колись почуєте). Вони – той каральний меч, який всюди дістане ворогів", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголошують, що шукають насамперед мрійників та романтиків з розвідницьким драйвом.