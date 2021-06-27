Шмигаль анонсував 5 нових безвізів з ЄС

У сьому річницю підписання економічної частини Угоди про Асоціацію з ЄС, 27 червня, Денис Шмигаль розповів, що Україна планує домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах.

Мовиться про "промисловий безвіз", "авіаційний", "цифровий", "енергетичний" та "митний". Домовитись хочуть у найближчі роки.

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Що означають ці безвізи

Промисловий безвіз

Він дозволить виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС, щоб шукати офіційного представника. Така угода стане сигналом усьому світу, що в Україні є якісне промислове виробництво, яке викликає довіру. Підписати угоду можуть вже в найближчий рік.

Авіаційний безвіз

Це угода про Спільний авіаційний простір. Українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, а європейські компанії зайдуть в Україну. Таким чином конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим. Сподіваються, що й цей безвіз підпишуть цьогоріч.

Митний безвіз

Він передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та повноцінний запуск системи NCTS. Безвіз – обмін митними даними між Україною та країнами Європи. Це означає зменшення простору для шахрайства щодо митної вартості, а також спрощення роботи митниці для білого бізнесу.

Важливо, що у березні 2021 року Держмитслужба розпочала етап національного застосування NCTS, а вже в 2022 році Україна може розпочати процес приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Енегетичний безвіз

Найперше енергетичний безвіз з ЄС забезпечує відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією, гарантуючи приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E.

Відтак це дасть конкуренцію та прозорвість на ринку електроенергії. Планують, що приєднання відбудеться вже в 2023 році.

Цифровий безвіз

Це приєднання до цифрового ринку ЄС. Ініціатива має принести декілька мільярдів доларів для української економіки.

Електронна комерція, телекомунікації, цифрові послуги. Все це частина Цифрового ринку ЄС і ми активно готуємося, аби стати його частиною,

– наголосив Шмигаль.

У 2020 році Мінцифри розробило Дорожню карта інтеграції до такого ринку.