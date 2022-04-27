Україна здатна зайняти Придністров'я, але тільки за запитом Молдови, – Арестович

Україна навіть за актуальних умов могла б взяти під контроль Придністров’я, але це можливо лише за запитом Молдови.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович. Він наголосив, що Молдова – найближча сусідка, доля якої не байдужа Україні.

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Ми завжди з молдавським народом стояли, стоїмо і будемо стояти, тому вони до нас можуть звертатися за допомогою,

– сказав Арестович.

Україна би впоралась

Водночас він переконаний, що якщо говорити теоретично, то Україна в змозі зайняти Придністров'я.

Як-небудь та й впоралися б, це територія суверенної Молдови, ми навіть не можемо дозволити собі подібного роду заяв. Тільки після звернення молдавської сторони. Але ми впораємося, якщо знадобиться,

– додав радник глави ОП.

Додамо, що Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що окупанти, які перебувають на території невизнаного Придністров'я, приведені в повну готовність та посилений режим несення служби.

Перед цим у Придністров'ї пролунало кілька вибухів. За даними листа "урядовців" Придністров'я, яке оприлюднила українська розвідка, обстріли були спланованою провокацією Росії.

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