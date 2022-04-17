Україна здобула перше "золото" на Invictus Games у Гаазі: потужні фото

Українська збірна виборола першу золоту медаль на "Іграх нескорених" – Invictus Games. Вони стартували у Гаазі, Королівство Нідерланди, 17 квітня.

Золото виборов Родіон Сітдіков. Про цю перемогу розповіли на сторінці національної команди у фейсбуці. Загалом перший день змагань приніс нашій збірній 3 медалі – золоту, срібну та бронзову.

Увага Принц Гаррі виступив на церемонії відкриття "Ігор нескорених" зі словами підтримки України

Ветеран та легкоатлет переміг у штовханні ядра з результатом 9,46 метрів.

Пишаємося безмежно! Українці – справді нескорені,

– прокоментував президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі.

Інші здобутки української збірної

Загалом українська збірна Invictus Games здобула 3 медалі, з них одну – золоту вже першого дня змагань:

Родіон Сітдіков у штовханні ядра став найкращим і приніс перше золото нашій команді.

Ще 2 медалі українці здобули у стрибках у довжину: Артем Лукашук став другим у своїй категорії, а Іван Герецун – третім.

Що таке "Ігри нескорених"

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі.



У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.

Україна здобула перше "золото" / Фото Invictus Games