Дуже погане рішення, – Андрющенко розкрив, що росіяни роблять із ЗАЕС

Нещодавно живлення Запорізької АЕС відновили після чергового пошкодження. Україна допомагає росіянам із цим, однак тривають дискусії варто це робити, чи ні. Все тому, що росіяни можуть використовувати це на свою користь.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ні Енергоатом, ні Міненерго не беруть участь у переговорах щодо ЗАЕС. Ця тема стосується зовнішньої політики й все вирішується на рівні Кабміну та міністерства закордонних справ.

"Тому тут менше військової та політичної частини й більше дипломатичної. Наскільки це успішно – дуже спірне питання", – сказав він.

Що роблять із ЗАЕС?

Петро Андрющенко підкреслив, що живлення Запорізької АЕС від України має переваги та недоліки. Що стосується переваг, то завдяки цьому наша держава розуміє, що там відбувається, зокрема скільки там людей, чи є військові, які роботи ведуться.

Це дуже легко контролювати, з огляду на витрати електроенергії,

– сказав він.

Однак, якби Україна не підживлювала Запорізьку АЕС, то нічого страшного там би не відбулось, адже росіяни могли б перейти на генератори й продовжити роботу далі.

Тут для нас бонусів набагато більше. Росіяни б почали доставляти велику кількість дизельного пального або бензину, на яких працюють генератори. Це непростий виклик, бо вони були б змушені забирати це паливо з фронту і направляти на ЗАЕС,

– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Тому, на його думку, варто переглянути підхід щодо цього питання. Важливо, щоб позиція по Запорізькій АЕС була більш структурованою, прагматичною та цинічною. Адже ядерна загроза є завжди, але цим варто вміти правильно користуватись із вигодою для України.

